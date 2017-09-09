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09 Eylül 2017 17:42

Kırsal mahalleye ikinci kültür evi yapıldı

Ceylanpınar’ın kırsalında bulunan mahallelerinden Saracçeşme’de ikinci kültür evinin yapımı tamamlandı.

Kırsal mahalleye ikinci kültür evi yapıldı

09 Eylül 2017 17:42


Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Saraççeşme Mahallesi’ndeki ikinci kültür evinin çevre düzenlemesi yapılıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, kültür evi önünde yürütülen çalışmaları inceledi. Kilitli parke taşı döşeneceğini ifade eden Bayol, “Saraççeşme mahallemizde yapımı tamamlanan ikici kültür evinin çevre düzenlemesine başlandı. En kısa zamanda kültür evimizin çevre düzenlemesi, kilitli parke taşı çalışması yapılarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


Saracçeşme Mahalle Muhtarı Türki Kılıç da mahallede yapımı tamamlanan ikinci kültür evinin çevre düzenlemesinin Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek çalışmalardan dolayı belediye başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti.




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