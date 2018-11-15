Kırsalda 5 koldan yol çalışması

Yenişehir, Adnan Menderes, Gül Veren, Aşağı Beydaş Merkez ve Aşağı Beydaş Güner Mezrası olmak üzere 5 ayrı ekiple çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bu bölgedeki çalışmalarını da kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Ekipler, 5 ayrı bölgede yürüttüğü çalışmaları tamamladıktan sonra program çerçevesinde diğer mahallelerde çalışmalarını devam ettirecek.

"Bozuk yolu olmayan bir Akçakale" sloganıyla hareket ettiklerini ve kırsal mahallelerde stabilize yol çalışmalarının durmaksızın devam etiğini belirten Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "Özellikle kırsal mahallelerde kış aylarının rahat geçmesi için çalışma yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşın da takdirini topluyor. Tam 5 ayrı ekiple ilçe sınırları içerisinde bulunan Yenişehir, Adnan Menderes, Gül Veren, Aşağı Beydaş Merkez ve Aşağı Beydaş Güner Mezrasında üst yapı stabilize yol çalışmasına devam ediyor. Tek amacımız vatandaşlarımızın yollar ile ilgili yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak, yada en kötü ihtimalle sorunları minimize etmektir" diye konuştu.

Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 15 günlük çalışma süresince mahallelerde 40 km stabilize yol çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.