Kış günü 6 kişilik aile eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 6 kişilik aile, eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Haliliye Belediyesi aileye sahip çıkarak yeni bir eve yerleştirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 6 kişilik ailenin evine borçlarından dolayı haciz konuldu. Evi boşaltması istenen ailenin eşyaları sokağa atıldı. Eşi, çocukları ve eşyalarıyla birlikte sokakta kalan inşaat işçisi Ömer Faruk Doğan, mahalle muhtarına haber verdi.

Belediye sahip çıktı

Gidecek yeri olmayan aileye Haliliye Belediyesi sahip çıktı. Belediyeyi arayan Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş, ailenin dışarıda kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol aileye bir ev bulunması talimatı verdi. Kısa sürede aileye aynı mahallede kalacakları bir ev bulundu. Belediyeden gelen bir ekip, dışarıdaki eşyaları kamyonete yükleyerek ailenin kalacağı yeni eve götürdü.

Kendisini bu kış günü dışarıda bırakmadığı için Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür eden Ömer Faruk Güneş, “Ben öncelikle Devteşti Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyorum, bize yardımcı oldular. Ben belediyeden bir iş bekliyorum. Herhangi bir işim yok şu anda. Fevzi Demirkol'a teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular” dedi.

Mahalle Muhtarı Müslüm Güneş, ”Sabah saat 11.00 civarında Ömer Faruk Doğan beni aradı, dedi evimi dışarı atmışlar. Şu anda sokaktayız dedi. Ben de fotoğrafını Fevzi Başkana attım, büyükşehir belediye başkanına attım. İkisi de bize kendisine ev kiralayacağız, her türlü de yardımcı olacağız dedi. Ben Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a özellikle teşekkür ediyorum. Bir de Ömer Faruk işsizdir, evde bu yüzden huzur yok, kendisine iş bulsunlar” diye konuştu.