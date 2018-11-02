Kobani artık daha net görülüyor

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Ayn El Arap'a (Kobani) saldırısında yaşanan yoğun çatışmada zarar gören sınırın sıfır noktasındaki Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait dev silolar yerinden kaldırıldı. Siloların kaldırılmasıyla Kobani net şekilde görülür hale geldi.

DEAŞ'ın 2014 yılında Ayn El Arap'a (Kobani) saldırısında yaşanan yoğun çatışmada zarar gören Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın hemen yanındaki Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait dev silolar Türkiye'ye ait iş makineleriyle yıkılarak yerinden kaldırıldı. İş makineleri tarafından yıkılan silolar, parçalara ayrılarak kamyonlarla götürüldü.

Daha önce silolar nedeniyle Kobani'nin bir kısmı görünmüyordu. Siloların kaldırılmasıyla birlikte Kobani'nin bütün noktaları Türkiye tarafından rahatlıkla görülmeye başlandı.

2014 yılında Kobani'ye giren DEAŞ militanları ile terör örgütü PKK/YPG arasında yoğun çatışmalar yaşanmış, çatışmalarda sınırda bulunan TMO'ya ait silolar da roketlerin isabet etmesi sonucu büyük zarar görmüştü.