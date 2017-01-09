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09 Ocak 2017 17:34

Kolu kopan temizlik işçisi yolda öldü

Kolu kopan temizlik işçisi yolda öldü

09 Ocak 2017 17:34

Şanlıurfa’da çöp kamyonu ile park halindeki tırın karıştığı kazada kolu kopan temizlik işçisi, ambulansla Adana’ya sevk edilirken hayatını kaybetti.
Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Haliliye Belediyesine ait Mehmet S. yönetimindeki 34 NC 0994 plakalı çöp toplama kamyonu, park halindeki 63 K 7410 plakalı tıra çarpmış, çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet S., yanında bulunan temizlik çalışanı kardeşi olan Abdullah S. ile Süleyman Ç. yaralanmıştı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edilmiş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmüştü. Kazada kamyonda sıkışan ve kolu kopan temizlik çalışanı Süleyman Ç. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kopan kolu ise yaklaşık 30 dakika süren aramanın ardından itfaiye ekipleri tarafından bulunmuştu. Sedye ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Süleyman Ç., ambulansla Adana’daki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Kolu dikilmek için ambulansla Adana’ya götürülen Süleyman Ç, Nizip yol ayrımında hayatını kaybetti. Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Ç’nin kalbinin durduğu belirlendi.



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