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13 Mayıs 2018 13:44

Kontrolden çıkan tır yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan tır, yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı.

Kontrolden çıkan tır yol çalışması yapan işçilerin arasına daldı: 3 yaralı

13 Mayıs 2018 13:44

Bazı işçiler tırın altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulurken, 2 işçi ile tırın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 40’ıncı kilometresinde yaşandı. Diyarbakır istikametinden gelmekte olan Gökhan A.’nın kullandığı 33 CTP 35 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bölünmüş yol çalışması yapılan sahaya daldı. Park halindeki 63 B 5135 plakalı minibüse çarpan tır, hızını alamayarak finişere çarpıp durabildi. Kazada bazı işçiler üzerlerine gelen tırın altında kalmaktan son anda kaçarak kurtulurken, Celal Ö. ve Murat B. ile tırın sürücüsü yaralandı. Yaralılardan Murat B. olay yerine giden ambulansla, Celal Ö. ise özel araçla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tır sürücüsü Gökhan A. de ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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