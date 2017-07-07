Kopan elektrik teli korku dolu anlar yaşattı

Siverek-Viranşehir karayolu Ayvanat Mahallesi yakınlarında iddiaya göre kavurucu sıcaklar nedeniyle sarkan elektrik telinin kopması sonucu oluşan kıvılcımlar etrafta korku dolu anlar yaşattı. Yüksek gerilim hattından kopan tel yerde kıvılcımlar saçarken, yangın çıkma ihtimaline karşı olay yerine itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen Dicle EDAŞ görevlileri de elektrikleri kesti. Görevlilerin enerjiyi kesmesinin ardından patlamalar sona ererken, kopan kabloların değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.