Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 09:41

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Siverek-Diyarbakır karayolunda seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

26 Aralık 2017 09:41


Edinilen bilgilere göre Siverek’ten Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HY 079 plakalı kamyon şoförü ilçeye beş kilometre uzaklıkta önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, araç taklalar atarak yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla, hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan çıkarılan kamyon sürücüsü, kendisine yardım edenlere "Aniden önüme bir köpek çıktı bende hayvana vurmamak için manevra yaptım, maalesef direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attım. Çok şükür bende bir şey yok, cana olacağına mala olsun" dediği öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç