Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç takla attı

Edinilen bilgilere göre Siverek’ten Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HY 079 plakalı kamyon şoförü ilçeye beş kilometre uzaklıkta önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, araç taklalar atarak yan yattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla, hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan çıkarılan kamyon sürücüsü, kendisine yardım edenlere "Aniden önüme bir köpek çıktı bende hayvana vurmamak için manevra yaptım, maalesef direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attım. Çok şükür bende bir şey yok, cana olacağına mala olsun" dediği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı