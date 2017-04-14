Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:14

Köprünün yerinden çıkan demiri kazaya neden oldu : 2 yaralı

Şanlıurfa’da köprünün yerinden çıkan demirine çarpmamak için aniden duran otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

Köprünün yerinden çıkan demiri kazaya neden oldu : 2 yaralı

14 Nisan 2017 14:14

Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerindeki sulama kanalının geçtiği Balaban Köprüsü’nde yaşandı. İddiaya göre, 06 BB 3472 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, köprünün yerinden dışarıya çıkan bağlantı demirine çarpmamak için frene bastı. Öndeki otomobilin durmasıyla birlikte arkadan gelen 02 KP 739 plakalı ticari araç, otomobile arkadan çarptı. Kazada arkadaki araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.


Demir parçası olay yerine giden ekipler tarafından yerine monte edilirken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte yol çift şeritli olarak yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:02
  • Güneş :05:43
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:07
  • Yatsı :20:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!