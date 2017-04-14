Köprünün yerinden çıkan demiri kazaya neden oldu : 2 yaralı

Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerindeki sulama kanalının geçtiği Balaban Köprüsü’nde yaşandı. İddiaya göre, 06 BB 3472 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, köprünün yerinden dışarıya çıkan bağlantı demirine çarpmamak için frene bastı. Öndeki otomobilin durmasıyla birlikte arkadan gelen 02 KP 739 plakalı ticari araç, otomobile arkadan çarptı. Kazada arkadaki araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

Demir parçası olay yerine giden ekipler tarafından yerine monte edilirken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte yol çift şeritli olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.