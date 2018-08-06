Korkunç kaza güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziantep yönüne seyir halindeki 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır iddiaya göre freninin boşalması sonucu bir kamyonet ile 3 otomobili önüne katarak sürükledi. Kazada araçlarda sıkışan 5 kişi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi gören Sabri Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza kameraya yansıdı

Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yokuştan inen tırın önündeki araçlara çarpma ve devrilme anı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.