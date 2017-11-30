Kötü koku yayan kanalda temizlik başladı

Ceylanpınar atık suyunun geçtiği habur kanalında meydana gelen tıkanma dolayısıyla ilçeye kötü kokular yayılıyordu. Ceylanpınar Belediyesi’nin DSİ bölge müdürlüğüne yapmış olduğu müracaatın kabul edilmesi ile kanalda temizlik çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İlçe kötü kokudan kurtulacak

Çalışma alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Daşkıran, ilçeye kötü koku yayan Habur kanalının DSİ ekiplerince temizlendiğinİ söyledi. Özellikle kanala yakın yerleşim yerlerinden gelen şikayetler üzerine kanalın temizlenmesi için DSİ’ye müracaat ettiklerini ifade eden Daşkıran ilçenin kötü kokudan kurtulacağını belirterek, "Habur kanalı temizlik çalışmaları DSİ tarafından yapılıyor. Habur kanalı ilçemizin atık sularının akışını sağlayan bir kanal. Bu alanda tıkanma meydana gelmişti. Bu tıkanmalar neticesinde yaz ayında ilçeye pis kokular yayıldı. Meydana gelen pis kokuların engellenmesi adına Belediye Başkanımızın girişimleri ve yapmış olduğumuz müracaatın DSİ tarafından kabul edilmesiyle ilçemizdeki bu sıkıntı programa alındı. Adana’dan getirilen sallama makinesi ile kanalda temizlik çalışmalarına başlandı. Kanalın temizlenmesiyle birlikte inşallah pis kokuların yayılmasının önüne geçilmiş olacak. Çalışmalar dolayısıyla DSİ Bölge Müdürümüz Ahmet Ersin beye ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.