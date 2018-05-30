Köylüleri zehirli yılanlardan leylekler koruyor

Köyde yuva yapan leylekler yılanları yiyerek, köylüleri koruyor.

İlçeye 15 Kilometre uzaklıkta taşlık ve dağlık alanda kurulan Gaziköyü Mahallesi sakinleri havanın ısınmasıyla zehirli yılanların saldırısına maruz kalmaya başladı. Sıcaklarla gün yüzüne çıkan zehirli yılanlardan korunmak için çare arayan mahalleli, yaşlıların da tavsiyesi ile köyün ortasında taştan 4 metrelik bir leylek kulesi yaptı. Bu kulede yuva yapan leylekler, mahalleliyi zehirli yılanlardan koruyor. Mahalleli 17 yıldır leyleklerin kendilerini yılanlardan koruduğunu kaydetti.

Yılanlarla yavrularını besliyor

Mahalle sakinlerinden Resul Gümüştaş, leylek kulesine 2001 yılında yaptıklarını söyleyerek, “Köyümüz dağlık alanda kurulduğundan dolayı yılanlar çoktu, köylüler toplandık ve bu kuleyi yapmaya karar verdik. Atalarımız leylek yılan düşmanıdır der, biz de bunun üzerine köy ortasında bu kuleyi yaptık. Her bahar mevsiminde leylekler gelir bu kuleye yuva yapar. Su kenarlarında, bağlarda, taşlık alanlarda nerede bir yılan görse yakalar ve yavrularına getirir” dedi.

"Köy büyüdü ikinci kule yapmayı düşünüyoruz"

Resul Gümüştaş 17 yılda köyün geniş bir alana yayıldığını, bundan dolayı bir kule daha yapmayı düşündüklerini belirterek, “Köyümüz dağlık bir alana yayılmış ve yılan çoktu, şimdi Allah’a şükür fazla yok, köylüler olarak bir tane kule daha yapmayı düşünüyoruz. Leyleklerin yılanları yakalayıp yavrularına getirdiğini sık sık görüyoruz. Leylek gerçekten yılan düşmanıdır ve bizleri zehirli yılanlardan koruyorlar" diye konuştu.