KPSS adaylarına ulaşım ücretsiz sağlanacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yarın ön lisans düzeyinde düzenlenecek KPSS sınavı öncesi ulaşım noktasında tam detayları gözden geçirdi. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve adayların sınavlara geç kalmaması için sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelere ek seferler nakleden Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sınava girecek öğrencilere de ulaşımı ücretsiz bir şekilde sağlayacak. Sınav giriş belgesinin gösterilmesi ile ücretsiz ulaşımı sağlayacak tüm adayların olası talepleri için de toplama merkezlerinde de görevliler yer alacak. KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylara başarı dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Yarın ki sınav için ulaşım konusunda tüm ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Bu anlamda sınav saatleri içerisinde de vatandaşlarımızın gürültü oluşturabilecek olaylardan uzak durmalarını rica ediyorum. Tekrardan tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.