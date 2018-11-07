İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuaför Esnafından Enflasyonla Mücadeleye Destek

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren erkek kuaförü indirime giderek enflasyon ile mücadelede bende varım dedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren erkek kuaförü indirime giderek enflasyon ile mücadelede bende varım dedi.


Türkiye genelinde yürütülen enflasyonla mücadeleye bir destekte Ceylanpınar ilçesinden geldi. İlçede erkek kuaförlüğü mesleğini icra eden Mehmet Zengin sakal ve saç tıraşında indirime giderek. Enflasyonla mücadelede bende varım diyerek, meslektaşlarına kampanyaya destek vermelerini istedi. İstasyon caddesinde bulunan iş yerinde faaliyet gösteren Mehmet Zengin, “Bir çok işyeri enflasyon ile mücadelede faaliyet gösterince bende kampanyaya destek verdim. Kampanya kapsamında daha önce saç sakal tıraşını 20 TL.ye yaparken kampanya kapsamında 5 TL. indirim yaparak kampanyaya destek verdim. Bu konuda diğer kuaför arkadaşlarımızın da enflasyona destek vermelerini istiyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.