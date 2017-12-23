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23 Aralık 2017 13:56

Küçük Celal yürümeye başladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Celal Doğan Kahraman, hayırseverlerden aldığı destekle ameliyat oldu.

Küçük Celal yürümeye başladı

23 Aralık 2017 13:56

Bebekken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle yürüyemeyen Celal Doğan, adım atmaya başladı.


Henüz 40 günlükken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle yürüyemeyen bedensel ve zihinsel engelli 9 yaşındaki Celal Doğan Kahraman, hayırseverlerin desteğiyle yürümeye başladı. Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir gecekonduda zor şartlar altında yaşamını sürdüren Kahraman ailesinin çağrısı üzerine harekete geçen hayırseverler kısa sürede aileye ulaştı.


Baba İbrahim Halil Kahraman, yardımseverlerin kendilerine ulaştırdığı yardım ile Celal Doğan’ı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat ettirdi. Şimdi oğlunun az da olsa yeniden yürümeye başladığını ifade eden Baba Kahraman, "Oğlumun 9 yıl sonra ilk kez yürümesine vesile olan İhlas Haber Ajansı’na ve bizlere yardımlarını esirgemeyen tüm yardımseverlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.




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