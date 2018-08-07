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07 Ağustos 2018 16:31

Küçük çocuğa otobüste kemerli dayak

Şanlıurfa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halk otobüsüne binen küçük bir çocuğun yetişkin biri tarafından kemerle dövülmesi büyük tepkiye neden oldu.

Küçük çocuğa otobüste kemerli dayak

07 Ağustos 2018 16:31


Edinilen bilgiye göre, simit satan 10 yaşlarındaki bir çocuğun, bindiği halk otobüsünde yetişkin biri tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler sosyal medyaya düştü. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde elinde kemer olan bir yetişkin küçük çocuğu defalarca dövüyor. Acıya dayanamayan küçük çocuk gözyaşlarına boğulurken kimliği belirlenemeyen şahıs ise aldırış etmeden küçük çocuğu dövmeye devam ediyor. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş sosyal medyada paylaşınca büyük bir tepkiye neden oldu.


Polis çocuğu kemerle döven şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.




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