Kültür Merkezleri ile Akçakale’nin çehresi değişiyor

Klasik belediyecilik anlayışının yanı sıra sosyal belediyecilik ilkesiyle de Akçakale’nin çehresini değiştirdiklerini belirten Başkan Ayhan, tamamlanma aşamasına gelen kültür merkezlerinin ilçenin gelişip, kalkınmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

Akçakale Belediyesi, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel tesislerle de ilçeyi cazibe merkezi haline getiriyor. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Akçakale Belediyesinin Kültür Merkezi ve çok amaçlı salon projesinde sona gelindi. Ayrıca Akçakale’ye bağlı Kurudere Kısal Mahallesine hizmet verecek olan Kültür Merkezinin iç ve dış cephe boya işi ve mefruşat döşemesi ile çevre düzenlenmesi tamamlandı. Deniz Kırsal Mahallesinde Kültür Merkezi inşaatında ise iç, dış cephe boya uygulamaları tamamlandı, çevre düzenlemesi çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. İç, dış boya uygulaması ile mefruşatı bitirilen, Nimet Kırsal Mahallesi Kültür Merkezi projesinin çevre düzenlemesi ve kilit parke taşı döşenmesi çalışmaları da tamamlandı. Salon tipi klimaların da takıldığı Nimet Mahallesi Kültür Merkezi hizmete açıldı. Nimet Mahallesi Camisinin yeniden hizmete açılması için yürütülen restorasyon çalışmaları da sona erdi. İç cephe fayansları, kapı ve pencereleri yenilenen, çevre düzenlemesi ve avlu içi kilit parke taşı döşemesi işi bitirilen Nimet Mahallesi Camisi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Her detay düşünüldü

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçe halkının konforu göz önüne alınarak donatılan kültür merkezlerin her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini söyledi. İlçeye kazandırılan kültür merkezlerinden her yaştan insanın faydalanabileceğini belirten Başkan Ayhan, tek amaçlarının Akçakalelileri hak ettikleri hizmete kavuşturmak olduğunu kaydetti.

"Halka hizmet, Hak’ka hizmettir" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Ayhan, “Göreve geldiğimiz günden beri tek gayemiz vardı, o da Akçakale’yi alt ve üst yapısı, sosyal donatılar ve kültürel tesislerle bölgenin çekim merkezi haline getirmek. Vatandaşlarımızdan da aldığımız güçle söz verdiğimiz hizmetleri tek tek hayata geçiriyoruz. Nimet Mahallesinde yaşayan hemşehrilerimiz için son derece önem taşıyan mahalle camisinde çevre düzenleme, iç dış boya, duvar ve yer zemin fayansı çalışmaları tamamlandı. Yine aynı şekilde Nimet Kırsal Mahallemizde yaptığımız kültür merkezimizin, iç dış boya uygulamaları ile mefruşat çalışmaları bitirilerek, iki adet salon tipi klima monte edildi. Kurudere Kırsal Mahallesi Kültür Merkezinde, iç dış boya ve mefruşatları tamamlandı. Deniz Kırsal Mahallesi Kültür Merkezinde ise, iç dış ince kaba sıva ve yer zemin fayansları tamamlandı. İnşallah en kısa sürede bunlar da tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Ayhan, Akçakale’yi bölgenin yıldızı yapmak için halktan aldıkları güçle hizmet üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.