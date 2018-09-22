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Kültür ve Turizm Bakan Ersoy Şanlıurfa'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa’da bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere kentte geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere kentte geldi.


Hava yolu ile Şanlıurfa'ya gelen Bakan Ersoy'u Şanlıurfa GAP Havalimanında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydili, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Şanlıurfa milletvekilleri vatandaşlar karşıladı.


Bakan Ersoy, beraberindeki heyet ile temaslarını sürdürmek için kent merkezine geçti.

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