Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Şanlıurfalılara müjde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni bir turizm tanıtımı ve yatırımı programı hazırladıklarını ve Göbeklitepe'nin de buna sebep olan en önemli noktalardan biri olduğunu belirterek, “Görevimiz bu cazibe merkezlerini parlatmak, bu da en kolay kısmı bunu gerçekleştireceğiz. Burası çok yakın bir gelecekte çok ciddi turist çeken bir nokta olacaktır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaret ettiği Şanlıurfa'da turizm ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla Diyarbakır merkezli, dört ili kapsayan bir turizm mekanizması oluşturduklarını belirtti. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep illerini kapsayan proje ile bölgedeki, tarihi, turistik ve kültürel değerlerin tanıtımı ve yeni yatırımların önünün açılması için çalışmaların yapılacağı aktarıldı. Bakan Ersoy, ayrıca çok yakın bir gelecekte Göbeklitepe'nin ciddi turist çeken bir nokta haline geleceğinin de müjdesini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında, “Şanlıurfalılara müjde “Gezimizin 3. etabındayız 3. etapta Şanlıurfa'ya geldik. Şanlıurfa'nın en önemli noktası olan Göbeklitepe'deyiz. Göbeklitepe biliyorsunuz tarihin sıfır noktası biliniyor. Şu anda burada koruma amaçlı çalışmalar devam ediyor. Göbeklitepe bildiğiniz gibi Türkiye'de 18. varlık olarak UNESCO Dünya kalıcı mirası listesine girmişti. Biz bakanlık olarak, Diyarbakır merkezli dörtlü bir bölge oluşturuyoruz. İkincisi Mardin, üçüncüsü Şanlıurfa ve dördüncüsü ise Gaziantep olacak. Bu dörtlü mekanizmayı oluşturuyoruz. Bu mekanizma içerisinde yeni bir turizm tanıtımı ve yatırımı programı hazırlıyoruz. Göbeklitepe de buna sebep olan en önemli noktalardan biri. Bu dörtlünün oluşturduğu sinerjiyle buraya yeni bir turizm hareketi başlayacağını düşünüyoruz. Turizm yatırımcılarının da dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Biz zaten bakanlık olarak tanıtımlara ve yatırımlara öncülük edeceğiz. Burayı geleceği çok açık olan bir bölge olarak görüyoruz. Şanlıurfa çok büyük bir cazibe merkezi, bizim görevimiz bu cazibe merkezlerini parlatmak, bu da en kolay kısmı bunu gerçekleştireceğiz. Rahat olun burası çok yakın bir gelecekte çok ciddi turist çeken bir nokta olacaktır” diye konuştu.