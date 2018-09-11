Kültür ve Turizm Bakanlığına 2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak kabul edilmesi teklif edildi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Halil Peltek, Türkiye'nin 18‘inci varlığı olarak Unesco Dünya Mirası Listesine kaydedilen Göbeklitepe'nin bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması adına 2019'un Göbeklitepe yılı olarak kabul edilmesini talep etti.

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe arkeolojik alanının günümüz turizm potansiyeline büyük öneme sahip olduğunu belirten Peltek, Göbeklitepe ile sadece Şanlıurfa'nın değil, bölge illerine dolaysıyla ülke ekonomisine turizmden büyük katkı sağlayacak bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Barındırdığı turizm potansiyeli ile Şanlıurfa'nın, ülkenin parlayan yıldızı haline geldiğini belirten Peltek, 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesi için, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a taleplerini içeren yazıyı gönderdiklerini dile getirdi.

Şutso Başkanı Halil Peltek, Göbeklitepe'nin bölge ve ülke ekonomisine katacağı katkıyı ifade ederek, “İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe'nin ulusal ve Uluslararası tanıtımının sürekli yapılması ve bu tanıtımın canlı tutulması gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda Doğu ve Güneydoğu bölgemiz turizm bakımından Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Dünyanın her yerinden Göbeklitepe'yi duyan herkes dünyanın ilk tapınağını insanlık tarihinin elinin değdiği en eski yeri ziyaret etmek isteyecektir. Burada en önemli faktör iyi tanıtım ve bu bölgeye yurtiçi ve yurtdışı ulaşımın kolaylaştırılmasıdır. Sürdürebilir turizm hareketini yalnız sahip olunan kültürel, doğal ve tarihsel ve beşeri değerler ile sağlamak mümkün değildir. Sahip olunan değerlerin yanı sıra turisti etki altına alacak ilgili bölgeye seyahat etmesini teşvik edecek nedenlerin oluşturulması günümüz rekabet koşullarında büyük öneme sahiptir. Göbeklitepe ile ilgili arka planında ikna kabiliyeti yüksek değer üzerine inşa edilmiş bir iletişim stratejisi ile güçlü algı yönetiminin turizm hareketine çevirecek sürdürülebilir uluslararası etkinlikler oluşturulmalıdır. Bu minvalde , 2019 Göbeklitepe yılı olarak kabul edilmesi, 2019 yılında Türkiye turizmi algı yönetimi ve iletişim stratejisini belirleyen en etkin araçlardan biri olacaktır. Göbeklitepe yılı Türkiye'nin bir değeri olarak ülkemizin bir dünya markası olarak tanıtımına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.