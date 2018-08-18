Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük engelli koordinasyon merkezi olan Şanlıurfa Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde Kuran-ı Kerim’i hatim eden görme engellilere yönelik program düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin Kur’an-ı Kerim hatim programında duygu dolu anlar yaşandı. Görme engelli küçük bir kızın kendisi gibi olan çocuklar adına anneleri için okuduğu şiir, salondakileri gözyaşlarına boğdu. Çocuklarını böylesi bir günde yalnız bırakmayan aileler, uygulamalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Programda gençlere ve ailelere seslenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, amaçlarının engelli vatandaşların toplum içerisindeki yaşamını en iyi seviyeye çekmek olduğunu söyledi. Merkezde düzenlenen tüm program ve etkinliklere katılım göstermekte özen gösterdiğini de sözlerine ekleyen Genel Sekreter Yardımcısı Özçınar, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu en önemli hizmetlerden biri olan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde yaklaşık 10 bin metre kare alana sahibiz. Engelli kardeşlerimizin eğitimi konusunda burada vermiş olduğumuz eğitimler ve bu eğitimleri veren değerli hocalarıma teşekkür ederim. Bizler üst yöneticiler olarak kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardımcı oluyoruz. Bu anlamda gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Engelli Koordinasyon Merkezimizde bir kısım görme engelli vatandaşımız ve bir kısım duyma konusunda engelli vatandaşımız var. Engelli olmak imtihanın bir parçası. Bu imtihandan kişi çevresiyle de imtihan edilmekte engelli vatandaşımıza yapacağımız tutum ve davranış bizim ahiretteki yerimizi belirleyecektir. Bu göstergede bu yolda peygamber efendimiz gibi ilgilenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Programda konuşma yapan İl Müftüsü İhsan Açık ise merkezin engelli vatandaşların ikinci evi olduğunu söyledi.

Duygu dolu anların yaşandığı program görme engelli gençlerin pasta kesimi ile sona erdi.