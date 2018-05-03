Kurumların işbirliğinde HRÜ’de kariyer günleri

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen kariyer günleri programına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nihat Kılıç, Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Lezgin Özmen, Rektör vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Lamih Çelik, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında söz alan İşkur Müdürü Lezgin Özmen, bu etkinliğin mezun olacak öğrenciler başta olmak üzere iş hayatına hazırlananlara katkı sağlayacak bir program olduğunu söyledi. Daha sonra kürsüye çıkan Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık ise Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’daki gençleri, mesleki kariyer noktasında yönlendirmek amacıyla üniversite olarak yoğun çaba içerisinde olduklarını vurguladı.

Açılış konuşmalarında son olarak konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nihat Kılıç, “Bir ülkenin kalkınması, zenginleşmesi açısından girişimcilik çok önemlidir. Ne yazık ki ülkemizdeki girişimci sayısı nüfus içerindeki payı istenilen seviyede değildir” diyerek öğrencilerin girişimci olmalarını öğütledi.

Açılış konuşmalarının ardından söyleşiye geçildi. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. üyesi Ahmet Kaya, “Eğitimde rehberlik ve önemi”, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden uzman İbrahim Canbek,“Uygulamada rehberlik ve geleceğe yansımalar”, Dual TalentMatch- Danışmanlık - Eğitmeni Tülin Berrin Tavman “Enerji ve motivasyon” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Kampüsten kareler fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ve santraçta başarılı olanlara ödüllerin verilmesi ile sona eren sabahki oturumun ardından öğleden sonrada çeşitli oturumlarla söyleşiler gün boyu devam etti.