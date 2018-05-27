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27 Mayıs 2018 02:17

Kuzenlerin kavgasında kan aktı

Ceylanpınar’da yaşanan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kuzenlerin kavgasında kan aktı

27 Mayıs 2018 02:17


(FOTOĞRAFLI)


Edinilen bilgiye göre, Y.E.A. kuzeni olan H.A’nın evine misafirliğe gitti. Evde bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sokağa taştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. üzerinde taşıdığı bıçakla kuzeni Y.E.A.’yı defalarca bıçakladı. Y.E.A., aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Y.E.A. Şanlıurfa’ya sevk edildi. Ağır yaralanan Y.E.A.’nın hayati tehlikesi devam ederken olayın zanlısı H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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