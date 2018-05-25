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25 Mayıs 2018 13:25

Lise öğrencisinden resim sergisi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 11’nci Sınıf öğrencisi yağlı boya ve kara kalem çalışmaların bulunduğu resim sergisi açtı.

Lise öğrencisinden resim sergisi

25 Mayıs 2018 13:25


Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi 11’nci Sınıf öğrencisi Fırat Çakmak ve arkadaşları tarafından 6 aylık bir çalışma ürünü olan 100 eser İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo parkında vatandaşların beğenisine sunuldu. Üç yıldır yağlı ve kara kalem ile çalışmalarının bulunduğunu ve bu çalışmaların ilk defa bir resim sergisinde, sergilenmesinden dolayı heyecanlı olduğunu belirten Fırat Çakmak, "Biz burada öğretmen ve arkadaşlarımızın resimlerinin de olduğu altı aylık çalışmalarımızı sergiledik. Benim burada 20 çalışmam sergileniyor. Bu çalışmalarda kolaj, sulu boya, yağlı boya, mozaik ve kara kalem çalışmaları var. Kara kalem çalışmalarımda yöresel giyimli insanlarımızı çizdim, yağlı boyada ise genel olarak soyut çalışmalara yer verdik. Üç yıldır resim öğretmenim Bedia Tutan’dan eğitim alıyorum, bu eğitimler sonucu bir resim sergisini açmak benim için güzel bir deneyim olacak" şeklinde konuştu.


Çok sayıda sanatsever öğretmen ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilen resim sergisinde, Karacadağ Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları çalışmalarda yer aldı




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