Lokantada yangın paniği

Şanlıurfa'da bir lokantada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yangın çıktı. İşyeri çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alınan yangın sonrası işyeri çalışanları, masa ve sandalyeleri dışarı taşıdı.

Maddi hasarın oluştuğu lokantada yangının bacada biriken yağ tabakasından çıktığı ve bacadan başlayarak işyerine sıçradığı öğrenildi.