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04 Aralık 2017 11:03

Maganda kurşunu otomobile isabet etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iddiaya göre düğünde atılan maganda kurşunu park halindeki bir otomobile isabet etti.

Maganda kurşunu otomobile isabet etti

04 Aralık 2017 11:03


Edinilen bilgilere göre olay, Viranşehir ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Akşam saatlerinde mahalledeki bir düğünde ateşlenen silahtan çıktığı iddia edilen yorgun mermi, Metin Sena’ya ait park halindeki 63 KA 327 plakalı otomobile isabet etti. Otomobilde kimsenin bulunmaması olası bir kazayı önledi. Otomobilin sahibi Metin Sana, mahallede düğün olduğunu ve silah sıkıldığını belirterek, "Durmadan kurşun sıkıyorlardı. Biz kurusıkı diye önemsemedik. Sonra sabah saat 12.00 gibi ben yolun karşısındaydım. Baktım aracın üzerinde sarı bir demir parçası duruyor. Bazen çocuklar taş atıyor, o sandım. Sonra baktım kocaman kurşun girmiş. Yani bu kurşun bir insana da gelebilirdi" ifadelerini kullandı.




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