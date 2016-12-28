Mahalle sakinlerinden Akçakale Belediyesine pankartlı teşekkür

Kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam eden Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi’ne bağlı ekipler, Ayyıldız mahallesi sakinleri tarafından, üzerinde teşekkür mesajları yazan pankartlarla karşılandı.

Gece ve gündüz iki vardiya şeklinde çalışan Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur çamur demeden kırsal mahallelerin yol problemlerini çözüme kavuşturan belediye ekipleri, Aksahrinç mahallesindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, Ayyıldız mahallesinde çalışmalara başladı. Akçakale Belediyesi ekipleri, burada, aralarında çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri tarafından pankartlarla karşılandı. “Mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz”, “Çamurdan kurtuluyoruz, başkanımıza teşekkür ediyoruz” yazılı pankartlar açan mahalle sakinleri, yapımı süren hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Ayyıldız Mahalle Muhtarı İsmail Yılmaz, yol yapım çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’a teşekkür ederken, “Özellikle okula giden çocuklarımız çamurlu yollarda büyük mağduriyet yaşıyorlardı. Yolların yapılmasıyla bu sıkıntı da giderilmiş olacak” diye konuştu.

“Yol sorununu tamamen çözeceğiz”

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, çalışmaların bir plan dahilinde yürüdüğünü belirterek, “Mahalle mahalle ilerliyoruz. Bir mahallenin işlerini tamamlayıp, diğerine geçiyoruz. Şu ana kadar birçok kırsal mahallemizi çamurdan kurtardık. Çalışmalarımızı Ayyıldız mahallemizde sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, kırsal mahallelerin yol sorunu tamamen çözülünceye kadar aralıksız devam edecek” dedi.

Başkan Ayhan, mahalle sakinlerinin teşekkür mesajları içeren pankartlarına ilişkin de “Bizler vatandaşımıza hizmet için buradayız. Yaptığımız hizmetlerle onları memnun edebiliyorsak ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.