Kurtarma operasyonu sırasında güvercinin başından bir an olsun ayrılmayan diğer güvercinler ise görenleri şaşırttı.

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3’üncü katında bir güvercinin ayağının klima motoruna sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven uzatarak çırpınan güvercini kurtarmaya çalıştı.

Diğer güvercinler başında bekledi

Ekipler olay yerine gittiğinde ilginç bir manzara ile karşılaştı. Diğer güvercinlerin mahsur kalan güvercinin başında beklediğini gören ekipler şaşkınlığını gizleyemedi. Klima ve borusunun üzerine konarak bekleyen güvercinler, itfaiye erinin yaklaşmasıyla uçup yan taraftaki balkona kondu ve güvercinin kurtarılmasını bekledi. Ekipler tarafından kurtarılan güvercin, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.