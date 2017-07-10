Mangalcılara barbekü hizmeti

Birecik Belediyesi, bölge halkının özellikle yaz dönemlerinde vazgeçilmezi olan mangal sefasını da barbekülü masalarla daha keyifli hale getiriyor. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü Sahil Park’ta, belediye ekipleri tarafından beton masaların üzerine geniş mangallar yapılarak, halkın kullanımına sunuluyor.

Mangal taşıma zahmetine son

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, bölgenin yemek kültüründe mangalın olmazsa olmazlar arasında bulunduğunu belirterek, “Bizler de vatandaşların bu ihtiyacını göz önünde bulundurarak harekete geçtik ve sahile piknik için gelen vatandaşlarımızı yanlarında mangal getirme zahmetinden kurtardık” dedi.

Yeni masalarda mangal sefasına devam

Yapılan barbekülü masaların mesire alanını daha düzenli ve kullanışlı hale getirdiğini ifade eden Pınarbaşı, “Daha önce yaptığımız barbekülü masalar için ilçe halkımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Şimdi bunları yenileri ile takviye ediyoruz. Vatandaşlarımız, bu masalar sayesinde çevreye zarar vermeden, Fırat’ın eşsiz manzarası eşliğinde gönül rahatlığı ile mangal sefalarına devam edebilirler. İlçe halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.