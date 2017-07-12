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12 Temmuz 2017 18:17

Mardin ve Şanlıurfa Ticaret Odalarından Vali Erin’e ziyaret

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Abdulnasır Duyan ve Şanlıurfalı iş adamı Mahmut Mirkelam, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Mardin ve Şanlıurfa Ticaret Odalarından Vali Erin’e ziyaret

12 Temmuz 2017 18:17


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Şanlıurfa gibi mukaddes bir şehirde görev yapıyor olmaktan onur duyduğunu, bu kutsal vazifeyi kendisine kısmet eden Cenab-ı Allah’a ve bu göreve kendisini layık gören başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet büyüklerine karşı mahcup olmamak için var gücüyle çalışacağını ifade etti.


En büyük hedeflerinin, Şanlıurfa’yı ve bölgeyi sosyal ve ekonomik anlamda hak ettiği seviyeye taşımak olacağını kaydeden Vali Erin, bu anlamda ekonomiyle ilgili oda, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacaklarını, birlik ve beraberlik içerisinde amaçlarına ulaşmayı ümit ettiklerini söyledi.




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