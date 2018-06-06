Mavi kapak toplayarak akülü araç aldılar

İlçenin Hasan Çelebi mahallesinde bulunan Yavuz Selim İlkokulu öğretmen ve öğrencileri beş ay önce başlattıkları mavi kapak kampanyası kapsamında mavi kapak topladı. Yüzbinlerce adet mavi kapak toplayan öğretmen ve öğrenciler, bedensel engelli olan Bedrettin A. (18) için akülü araç aldı. Okul Müdürü Halil Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti. “Okulumuzun Anaokulu öğretmeni Arzu Yıldız ve Rehber Öğretmenimiz Gülsem Güler koordinatörlüğünde başlatılan kampanyamızda toplamda 250 kilo mavi kapak toplandı. Öğrencilerimiz sadece okulda değil kafelerde ve parklarda mavi kapak toplayarak engelli bir kardeşimizin akülü arabaya kavuşmasına vesile oldular. Ben kampanya ’ya emek veren başta öğretmen ve öğrencilerimize, Türkiye Omirlik ve Felçliler Derneğine, Siverek Bedensel Engelliler Derneğine teşekkür ediyorum” dedi. Proje Koordinatörü Okul Öncesi Öğretmeni Arzu Yıldız ise yaptığı açıklamada, "Engelliler haftasında başlattığımız kampanyamız ile birlikte amacımız öğrencilerimize farkındalık kazandırmak ve birlikte bir şeyler yapmanın ortaya koyduğu gücü görmelerini istedik. Okulumuzda ve parklarda mavi kapak kutusu oluşturarak topladığımız 250 kilo mavi kapağı Türkiye Omirilik ve Felçliler Derneğine teslim ettik. Akülü arabayı almamızda büyük emekleri oldu kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akülü arabayı teslim alan Bedrettin A. ise öğretmenlere teşekkür etti.