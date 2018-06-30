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30 Haziran 2018 13:42

Mehmet Taşçı Şanlıurfaspor’a yeniden imzayı attı

Şanlıurfaspor’un iç transfer çalışmalarında yeniden anlaşma sağladığı Mehmet Taşcı, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Mehmet Taşçı Şanlıurfaspor’a yeniden imzayı attı

30 Haziran 2018 13:42


Şanlıurfaspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şanlıurfaspor Yönetimi, geçen sezonun başında Ankaragücü’nden transfer edilen 26 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Taşçı ile yeniden anlaşma sağlamıştı. Şanlıurfa Tesislerine gelen Taşçı, kendisini sarı yeşilli ekibe bağlayan 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.


İmza törenine, Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Futbol Şube Sorumlusu M. Giray Küçük ve Basın Sözcüsü Murat Şahanoğlu katıldı. Başkan Yetim, Mehmet Taşçı’ya ‘hayırlı olsun’ diyerek, yeni sezonda başarılar diledi.


Bu arada Ankaragücü’nün altyapısından yetişen Taşçı, 6 sezon boyunca Ankaragücü formasını terletti.




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