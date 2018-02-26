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26 Şubat 2018 13:34

Mehmet Yavuz yeniden Şehit Aileleri Derneği Başkanı seçildi

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, tek listeyle gidilen Olağan Genel Kurulda güven tazeledi ve yeniden başkanlığa seçildi.

Mehmet Yavuz yeniden Şehit Aileleri Derneği Başkanı seçildi

26 Şubat 2018 13:34


Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Merkezinde düzenlenen Olağan Genel Kurulunda Mehmet Yavuz yeniden başkan seçildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongreye tek listeyle gidilirken, yapılan seçim sonucu Kemal Mehmet Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.


Olağan Genel Kurulda ayrıca şehit ailelerinin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Dernek başkanlığına yeniden seçilen Kemal Mehmet Yavuz, kongre sonrası yaptığı açıklamasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada şehit ailelerinin hizmetinde olacağını ve şehit ailelerinin sorunlarının çözülmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.




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