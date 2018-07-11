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11 Temmuz 2018 14:56

Mekan belediyeciliği yerine saha belediyeciliği

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Direkli Mahallesine vatandaş ve esnafı ziyaret ederek mekan belediyeciliği yerine saha belediyeciliğini önemsediklerini vurguladı.

Mekan belediyeciliği yerine saha belediyeciliği

11 Temmuz 2018 14:56


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Direkli Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek belediyenin yaptığı çalışmaları inceleyip vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri değerlendirdi. İlk günden itibaren çat kapı ev ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini birinci ağızdan aldıklarını belirten Ekinci,” Mekan belediyeciliğinden ziyade saha belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz “ dedi. Sık sık vatandaşların arasında bulunduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Bugün Direkli mahallemizde mahalle muhtarlarımız ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Belediyemizin teknik ekibi ile beraber mahallemizde teknik açıdan yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunduk. Bugün gördük ki Direkli Mahallemize çok ciddi hizmetlerde bulunmuşuz. Bölgede yaptığımız ziyaretler esnasında gerek vatandaşlar gerekse esnaf tarafından bizlere iletilen bazı eksikliklerin giderilmesi için de ilgili arkadaşlara talimat verdik. Bizlere iletilen park talebini de değerlendirmeye aldık. Vatandaşlarımızın arasında bulunup talepleri birinci ağızdan almaya ilk günden itibaren devam ediyoruz. Mekan belediyeciliğinden ziyade saha belediyeciliği yapıyoruz. Bundan sonrada mekanda değil sahada olmaya devam edeceğiz “ dedi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop ise,” Belediye Başkanımız, teknik ekibi ve yardımcıları ile beraber Direkli Mahallemizdeki vatandaşlarımızı ziyaret etti. Çeşitli noktalarda belediye başkanımız ile bazı durumları istişare ettik. Rutin mahalle ziyaretlerinden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye ve ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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