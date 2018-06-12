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12 Haziran 2018 15:09

Mersin’de kuyumcu soyan hırsızlar Şanlıurfa’da yakalandı

Mersin’in Mezitli ilçesinde girdikleri koyuncuyu silah zoruyla soyan 2 şahıs Şanlıurfa’da yakalandı.

Mersin’de kuyumcu soyan hırsızlar Şanlıurfa’da yakalandı

12 Haziran 2018 15:09


Edinilen bilgiye göre, Mersin’in Mezitli ilçesindeki bir kuyumcuya giden maskeli 2 şahıs, silah zoruyla altınları alarak kayıplara karıştı. Zanlıların Şanlıurfa’da olabileceği yönünde istihbarat bilgisi elde eden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kuyumcuyu soyan zanlıların H.D. ve R.A. olduğu belirlendi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zanlı, kuyumcu dükkanını soyduklarını itiraf etti. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken operasyonda 204 bin 670 Türk Lirası ile bir kilo 250 gram altın ve bir adet hassas terazisi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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