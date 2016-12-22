Mevlana vuslatının 743. yılında Harran Üniversitesinde anıldı

Harran Üniversitesi, Mevlana Hazretlerinin 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında, Şeb-i Arus programı düzenledi.

Anma programının açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, etkinliğin Şanlıurfa’da düzenlenmesi nedeniyle Kültür bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Hz. Mevlana deyince yanlış bir algı olduğunu dile getiren Rektör Taşaltın, “Mevlana’nın yolu teorik değil pratik bir yoldur. Osmanlı devletini kuran bir mekanizmadır. 600 yıl batıya medeniyet dersi veren bir uygarlığın temellerini Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddini Rumi atmıştır" diye konuştu.

“Mevlana evrensel bir şahsiyettir”

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Akan ise Hz. Mevlana’nın bütün aleme mal olmuş evrensel bir şahsiyet olduğunu söyleyerek, “Farklı dili konuşan, farklı dine inanan, farklı kültüre sahip olan milyonlarca insan, Mevlana’nın şahsında ve eserlerinde insan olmanın anlam ve değerini daha iyi kavramaktadır. Kan ve gözyaşının sel olduğu günümüz dünyasında Mevlana’nın barış ve sevgi mesajına ihtiyacımız daha da fazladır. Kalpleri sevgi, şefkat hamuru ile yoğuran ilmi ile öğütleri ile birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye minnet duygularımızı bugün bir kez daha ifade ediyorum. Hazreti Mevlana’yı bu vefat yılında rahmetle yad ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Kültür Dairesi Müdürü Ali Bektaş, Hz. Mevlana’ya mal olmuş Şeb-i Arus programı kapsamında sema ayin-i’nin anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından genel sanat yönetmenliğini Yusuf Kaya’nın yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, sema ayin-i şerifi icra etti.

Şeb-i Arus programına Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Müftüsü İhsan Açık, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şerafettin Çelik, Üniversite Genel Sekreteri Yrd. Doç Dr. Mehmet Ekif Nacar, Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz, Kültür Şube Müdürü Suphi Çiçek, dekanlar, öğretim elemanları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programın ardından, konuklara plaket takdim edildi.