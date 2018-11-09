Mevsimlik tarım işçilerinin eve dönüş sevinci

Şanlıurfa'dan Konya'ya giden mevsimlik tarım işçileri, patates toplama işini bitirdikten sonra paydos sevinçlerini kovalarını havaya fırlatarak gösterdi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki bir patates tarlasında çalışan mevsimlik işçiler, işleri bitirdikten sonra hep birlikte kovalarını havaya fırlatarak, büyük sevinç yaşadı. Geçtiğimiz yıl da mevsimlik işçi Osman Atan ve akrabaları tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kısa süre içerisinde büyük beğeni alarak, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.

Fotoğrafları bu yıl da paylaşan mevsimlik tarım işçisi Siverekli Osman Atan, fotoğrafların başkaları tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını söyledi.

Her bir işçinin 2, 3 kova fırlattığı anlar görsel şölen oluşturdu.