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15 Haziran 2018 19:06

Mezarlığa yürüyen gruba polis müdahalesi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada hayatını kaybeden Adil ve Celal Şenyaşar kardeşlerin cenazesinde mezarlığa yürümek isteyen HDP’li gruba polis ekipleri müdahale etti.

Mezarlığa yürüyen gruba polis müdahalesi

15 Haziran 2018 19:06


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dün yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden iki kardeş ikindi namazının ardından defin için mezarlığa götürüldü. Cenazeye katılmak için il dışından gelen bir grup HDP’li mezarlığa yürümek istedi. Gruba polis izin verilmeyince polis araçlarına taşlı saldırı yapıldı. Olayın büyümesinin ardından polis kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, olayın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Kavgada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi ise, yakınları tarafından Suruç ilçe mezarlığına defnedildi.




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