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25 Haziran 2017 11:18

Mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma

Şanlıurfa’da binlerce vatandaş kent merkezindeki mezarlıklarda yakınlarının mezarını ziyaret ederek kabri başında Kuran okudu.

Mezarlıklarda hüzünlü bayramlaşma

25 Haziran 2017 11:18


Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabahın erken saatlerinde namazını kılan vatandaşlar, kent merkezindeki mezarlıklara akın etti. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Kur’an-ı Kerim’in ve Fatihaların okunduğu kabirlere çiçek ve bayram şekerleri bırakıldı.


Şehitliklerde hüzünlü bayramlaşma


Bayram namazını kılan vatandaşlar, şehitlik mezarlarında yatan yakınlarını ziyaret etti. Askeri Şehitliği’ni ziyaret eden vatandaşlardan Şehit Uzman Çavuş Celal Cengiz’in babası Mustafa Cengiz, oğlunun kabri başında Fatihalar okudu, mezarını öperek hasret giderdi.




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