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12 Eylül 2017 12:29

Midibüse çarpan motosikletli yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli genç midibüse çarptı.

Midibüse çarpan motosikletli yaralandı

12 Eylül 2017 12:29


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydan geldi. İddiaya göre, sürücü Mehmet D.’nin (27), direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakasız motosiklet, sürücüsü belirlenmeyen 63 S 0822 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan genci çevredeki vatandaşlar yolun kenarına taşıdı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı genç, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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