Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 01:42

Milletvekili adayı kaza yaptı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Hasan Oğul’un da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Milletvekili adayı kaza yaptı

17 Haziran 2018 01:42


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. İY Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Hasan Oğul’un kullandığı 06 ABV 631 plakalı otomobil, Mehmet Emre G. yönetimindeki 06 FD 7029 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Hasan Oğul ile birlikte diğer aracın sürücüsü Mehmet Emre G. ve Veysel G., Necati A. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç