Milletvekili Gülpınar Sanat Sokağında

Büyükşehir Belediyesi tarafından engelliler için hizmete sunulan Engelli Koordinasyon Merkezi ve meslek edindirme kursları için hizmete sunulan Sanat Sokağının Şanlıurfa’nın adeta yüz akı bir hizmet olduğunu vurgulayan Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, "Şanlıurfa’nın yüz akı olacak hizmetlere imza atılmış. Bu çalışmalara Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok ciddi katkıları var. Dışarıdan gelecek misafirleri göğsümüzü gere gere gezdirebileceğimiz belediyecilik anlamında uygulamalara şahit oldum. Engelli Koordinasyon Merkezi sadece Türkiye’de değil, Dünyada sayılı olan bir merkez. Engellilere yapılan temiz ortam, işleyiş, çocukların doğru yere kanalize edilmesi hem hayır hem belediyecilik anlamında çok mükemmel bir hizmet" dedi.

"İşte eserimiz"

İşte eserimiz diyebileceğimiz yatırımların yapıldığını ifade eden Milletvekili Gülpınar, "Sanat sokağı ile hem geleneksel sanatımızı yaşatması açısından hem de buradaki gençlerin sokağın tehlikelerinden arındırılarak istihdam edilip sanatsal kabiliyetlerini ortaya çıkarması gururlandırdı. Batıdaki örneklerin burada uygulanması yine beni çok mutlu etti. Dışarıdan gelecek yabancıları gururla gezdirip işte eserimiz diyeceğimiz işlere imza atılmış. Bu eserler doğu ve batıyı birleştiren bir hizmettir" dedi.

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa için tabiî ki çalışacağız. Vekilimizin tavsiyelerini de aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hizmetine sunduğu Engelli Koordinasyon Merkezinde meslek edindirme kurslarından deri işlemeciliği, el sanatları,fotoğraf, tekstil, bahçecilik, dokumacılık, resim, dekoratif, bilgisayar ve bir çok dalda eğitim veriyor. Engelli bireylerin güzel zaman geçirmeleri adına bu merkezde spor aktivitelerini de sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yüzme, basketbol, masa tenisi, halter, bilek güreşi gibi spor dallarında da eğitim kursları veriyor.

Unutulan sanatları tekrar canlandırmak için sanat sokağı ile sanatçıları destekleyen Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Sanat Sokağında Ebru Kursu, Resim kursu, Keman kursu, Bağlama kursu, Gitar kursu, Ney kursu, Hüsn-i hat ve Tezhip kursu veriliyor.