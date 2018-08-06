Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın amcası kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da kum yüklü tırın karıştığı korkunç kazada hayatını kaybeden Sabri Yıldız’ın AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın amcası olduğu öğrenildi. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi İpekyol Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyon kıran tır sürücüsü, 3 otomobil ile bir kamyoneti önüne katmıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken yaralılardan Sabri Yıldız, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Sabri Yıldız’ın AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın amcası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.