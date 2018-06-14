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14 Haziran 2018 17:43

Milletvekilinin esnaf gezisi sırasında silahlı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında silahlı kavga yaşandı.

Milletvekilinin esnaf gezisi sırasında silahlı kavga: 6 yaralı

14 Haziran 2018 17:43

Kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında milletvekilinin kardeşinin de olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Dikili Mahallesi’ndeki çarşıda yaşandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre Yıldız’ın kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye getirilişi sırasında yeniden kavga çıktı. Kavgaya çevik kuvvet polisi müdahale etti.


Kavga nedeniyle Suruç’ta yoğun güvenlik önlemleri alındı.




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