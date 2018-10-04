Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sözünde durdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zor şartlar altında okuyup Türkiye'nin değişik illerinde üniversite kazanan öğrencilere sözünü verdiği dizüstü bilgisayarları gönderdi. Bilgisayarlar İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan tarafından öğrenci yakınlarına teslim edildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, Siverek ilçesindeki zor şartlar altında eğitim gören ve üniversite kazanan başarılı öğrencilerle bir araya gelmişti. Burada öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, başarılı 5 öğrenciye dizüstü bilgisayar sözü vermişti. Selçuk bu sözünü tutarak, öğrencilere teslim edilmek üzere 5 dizüstü bilgisayarı Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan törenle, başarılı öğrencilerin hediyeleri öğrenci yakınlarına teslim edildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Turan, öğrenci ve velileri kutlayarak, "Bilindiği gibi Bakanımız Ziya Selçuk'un Şanlıurfa'yı ziyaretlerinde Siverek ilçemizden 5 öğrencimiz, bakanımızı ziyarete geldiler. Bu beş öğrencimiz ilçelerde açmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kurslarında eğitim görüp üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz. Bunlar sadece kursa hazırlanmadılar, kimisi çobanlık yaparak, kimisi tarımda çalışarak hem ailelerine yardımcı oldular hem de hafta sonu yada hafta içinde açtığımız kurslardan yararlanarak, üniversiteye hazırlandılar. Onların başarı Bakanımız Ziya Selçuk'u da çok etkiledi. Onları tebrik ettiler ve kendilerine birer tane bilgisayar hediye ettiler. Bizde bugün törenle bilgisayarlarımız öğrencilerimizin velilerine teslim ettik, bu bilgisayarlar kısa sürede şimdi Üniversite okuyan öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Bu anlamada bende hem öğrencilerimizi ve hem de velilerimizi tebrik ediyorum, Sayın Bakanımıza da ayrıca Şanlıurfa adına bütün velilerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümünü kazanan Keziban Çakmak'ın abisi Hacı Bayram Çakmak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür ederek, "Keziban zor şartlarda okudu ve çalıştı. Sonunda istediği bölümü kazandı, umarım başarılı bir şekilde okulunu bitirir. Tekrardan Sayın Bakanımıza bu hediyesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu

Esra Kalemli, Keziban Çakmak ve Musa Geçikıran'ın bilgisayarları velilerine verilirken, Şanlıurfa'ya gelemeyen Songül Şen ile Gizem Özünalan'ın hediyeleri ailelerine ulaştırılmak üzere Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'na verildi