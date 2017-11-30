Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ’Öğrencilerin yemek çilesi pes dedirtti’ başlıklı habere tepki göstererek, haberin belirli dönemlerde maksatlı olarak yayımlandığını ifade etti. İsmi geçen okulda taşımalı hizmet verilmediği ve yemek servisi yapılmadığı, fotoğrafların 2014 yılında kırsaldaki bir okulun kaloriferlerinin boyandığı öğle saatine ait olduğu belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamada,”30.11.2017 tarihli bazı haber sitelerinde yayınlanan "Öğrencilerin Yemek Çilesi Pes Dedirtti" başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı kesindir. Haberde Göbeklitepe İlkokulu olarak adı geçen okulumuzda taşımalı eğitim ve yemek hizmeti verilmemektedir. Basında görüntülerin kullanıldığı okul ise Göktepe İlk ve Ortaokulu oldur. 2014 yılında yaşanan bir hadise bazı dönemler içerisinde defalarca kullanılmış ve halen kullanılmaya devam etmektedir. 2014 yılı şubat ayı içerisinde kalorifer peteklerinin boyanması ve bazı ufak tadilatların yapılması esnasında erken gelen yemeğin öğrencilere verilmesi esnasında köy muhtarı tarafından çekilmiş görüntüler maksatlı olarak belirli dönemler içerisinde işlenmiş, basın yolu ile tarafımıza ulaşınca da gerekli tüm tedbirler alınmış, konu tüm okul müdürlerine ivedilikle resmi yazı yolu ile bildirilmiştir. Bu ve buna benzer görüntülerin oluşmaması için idareci ve öğretmenler uyarılmış, uymayanlar içinse gerekli tüm idari tedbirlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Okul başlamadan aynı resimler bazı gazetelerde işlenmiş müdürlüğümüz tarafından eylül ayı içerisinde ihalelerin yapılmadığı, atılan görüntülerde öğrencilerin üzerinde kışlık mont olduğu eylül ayı içerisinde 50 derece sıcaklıkta öğrencilerimizin bu kıyafetleri giymeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca bu görüntünün eski bir haberden alındığı tekrardan belirtilmiştir. Bugün aynı konu tekrardan işlenerek ilimiz eğitim camiası bir muhtarın eski bir görüntüyü bir haber ajansına servis etmesi ile tekrardan kamuoyunu meşgul etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Okul müdürü şikayetçi olup istifasını verdi

Okul Müdürü Gökhan Gök’ün ise 3 yıldır belli dönemlerde haber yapılan konu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne istifasını verdiği, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de okul müdürünü istifadan vazgeçirmeye çalıştığı öğrenildi.

Bir haber ajansı, 2014 yılında çekilen fotoğrafları dün haber yaparak abonelerine servis etmiş ve bazı ulusal haber siteleri ’Öğrencilerin yemek çilesi pes dedirtti’ başlığıyla haberi kullanmıştı.