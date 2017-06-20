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20 Haziran 2017 16:42

Milli Eğitim Müdüründen personele bayram hediyesi

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Ramazan Bayramı öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına hediye paketi verdi.

Milli Eğitim Müdüründen personele bayram hediyesi

20 Haziran 2017 16:42


Gül mamullerinden oluşan hediye seti sipariş edilerek her personel için ayrı ayrı paketlendi. Müdür Ateş mesainin bitimine doğru İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün odalarını tek tek dolaşarak personele çalıştıkları masa başında hediyelerini vererek sürpriz yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ise ilk defa yapılan böyle bir uygulama nedeniyle şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşayarak müdür ateşe teşekkür etti.


Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş yaptığı açıklamada,“ Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerinde insanların birbirleriyle ilgilerinin kesmemesi ve irtibatlarının kopmaması için hediyeleşmeyi emreder. Biz bir nevi bu emri yerine getirmiş olduk. Bayramlarda ve özel günlerde bunu bir gelenek haline getirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca personelimize özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullandı.




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