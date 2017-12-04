Milli muhalefet çağrısı

Memleketi Şanlıurfa’da çeşitli ziyaretler ve toplantılara katılan, halkın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, yerel bir televizyonda yayınlanan “Gündem Özel” programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. “Biz hakkı ve adaleti temsil ettiğimize inanan bir misyon ile hareket ediyoruz” diyen Yılmaztekin, şer odaklarının Türkiye’de taşeronlar kullandığını, tek amaçlarının dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak olduğunu, aksi takdirde 100 yıllık planlarının tutmayacağını bildiklerini ifade etti.

Yılmaztekin konuşmasında, "Biz Fırat Kalkanı kapsamında Suriye’de insanların kendi ülkelerinde özgürce yaşadığı bir alan oluşturduk, orayı ihya ettik. Orada, Suriyeli kardeşimizi yurtlarına geri dönsünler diye uğraştık. Biz diğerleri gibi işgalci olmadık. Bu topraklar onlar için. Kendi güvenliğimiz ve Suriyelilerin huzur içinde yaşayabilmeleri için tekrardan onlara güvenli alan sağladık. FETÖ, CHP, PKK, DAEŞ, bunların hepsi beraber şu an. Biz bunların hepsini vurduk geçtik, biçtik Allah’ın izniyle. FETÖ’nün esamesi okunmayacak, dibine kadar, inine girdik. Onların kökünü kazıdık, kazıyacağız. PKK’nın kökünü kazıdık Allah’ın izniyle. DAEŞ terör örgütünü gidip El Bab operasyonuyla yerlerinde gömdük Allah’ın izniyle. Bakın eskiden FETÖ diye bir taşeron kullanırlardı, onların köklerini kazıdık, kazımaya devam ediyoruz” dedi.

"Planları bozduk"

Siyonist Haçlının planını bozduklarını dile getiren Yılmaztekin, "İsrail’in güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturmuş oldukları plan 20 sene ertelenmiş oldu. Şimdi, düşünüyorlar, Türkiye Afrin ve İdlib’e operasyon başlattı. İdlib’te üsler kurdu. Tekrardan 80 sene bizim planlarımızı ötelerse 100 sene Türkiye bizim büyük İsrail’i kurma planlarımızı ötelemiş olacak. ‘Biz büyük İsrail’i kurma hayallerimizi ya terk edeceğiz ya da Recep Tayyip Erdoğan ve onun doğru kadrolarından kurtulacağız. Böylece Türkiye’de kendi istediğimiz gibi kadro oluşturacağız’ diye düşünüyorlar. Yalan belgelerle ortaya çıkıyor. Biz hepsine yanıtımızı verdik, sosyal medyada da yayınladık. Dekontlarda havale işlemi TR’den TR’ye. Amerika’ya yapılan bir havaleyse TR olmaz. Bu noktada onların iddiaları çürümüş oldu. Amerika’nın bile savunamadığı ölçüde Amerika’nın yalan iddialarını savunabilecek kadar kör ve sağır bu adamlar. Biz bunlardan mecliste ısrarla belge istedik. Varsa belgeniz göstermenize gerek yok. Gidin savcılığa verin bunları dedik" diye konuştu.

"Milli muhalefet olsaydı"

“Keşke milli bir muhalefetimiz olsaydı” diyen Kemalettin Yılmaztekin, konuşmasını,“Ana muhalefetin lideri var. Ama öyle bir muhalefet ki hiçbir zaman milli olamayan, milletinin derdiyle dertlenemeyen, bir gün Allah için meclis de dahil bu ülkenin şöyle bir sorunu var demeyen, yapıcı manada hiçbir siyasetini görmediğimiz CHP var. Ben bunu her yerde de vurguladım. Adam kasetle geldi, eline tutuşturdukları dekontlarla gidecek. Adamı 2010 yılında bir kaset operasyonuyla gündeme taşıdılar. ‘Aday değilim’ derken ertesi gün ‘adayım’ dedi, genel başkan yaptılar. Siyasi parti liderliği tamamen tepsiyle sunuldu. Bu şahsiyetin particilikle, siyasetle, ülkeye hizmetle ilgisi yok. Bizim bildiğimiz muhalefet iktidarın eksiği varsa halk nezdinde bizleri uyarıp ‘kardeşim şu eksiğiniz var şunu yapalım’ der. Ben çok üzülüyorum keşke milli bir muhalefetimiz olsa. Bizleri uyarsa. İktidarız çünkü biz. Bu noktada güçlü bir muhalefet bizi daha güçlü faaliyet yapmaya yönlendirir. Sonuçta iktidarın da muhalefetin de ana amacı bu ülkeye hizmet etmektir“ şeklinde sürdürdü.

Tüm hemşehrilerine birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yılmaztekin, “Gün beraber olma günü, gün hepimizin birbirini sevme günüdür. Düşmana karşı dimdik, yan yana saflarımızı sıklaştırarak şeytana ve onun temsilcilerine aramızdan geçme fırsatı vermeyeceğimiz günün adı bugündür. Gün, liderimizin ve kadrolarımızın yanında durma günüdür. Gün, dünyaya nasıl dimdik ayakta durduğumuzu gösterme günüdür. İçlerimizdeki hainlerin bizlere tesir edemeyeceğini göstereceğimiz gün de bugündür” şeklinde konuştu.