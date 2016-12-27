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27 Aralık 2016 17:24

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy vefatının yıldönümünde unutulmadı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy vefatının yıldönümünde unutulmadı

27 Aralık 2016 17:24

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya milli şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, yayımladığı mesajında, “Milli Şairimiz arkasında bıraktığı birçok şiiriyle olduğu kadar, vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla, yaşadığı dönem içerisinde şahsiyeti, mütevazı hayatı, asil duruşu ile yaşadığımız döneme model gösterilen önemli kişiler arasında tarihimizdeki yerini saygın bir şekilde almıştır. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen Ersoy, İstiklal Marşıyla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, halkımızın gönül ve ruh dünyasını, öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. O güç dönemlerde toplumun bir ferdi olarak sıkıntıları derinden yaşayan Ersoy, inancını hiçbir zaman kaybetmemiş, Anadolu’yu dolaşarak halkımıza güç ve moral aşılamış, milli mücadeleye değerli katkılarda bulunmuştur. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı istiklal marşımızı bizlere kazandıran ve genç kuşaklara örnek bir hayat geçirdi. Aramızdan ayrılıp hakkın rahmetine kavuşmuş olan destan adamı ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80. yılında rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.



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