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28 Haziran 2018 15:12

Minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa’da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

28 Haziran 2018 15:12


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç Çadır Kent mevkiinde yaşandı. Sürücüleri belirlenemeyen Gaziantep istikametine seyir halindeki 79 MA 0414 plakalı minibüs ile Şanlıurfa’ya seyir halindeki 03 EA 654 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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